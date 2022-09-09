Вертолет с пассажирами экстренно сел в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 с 13 людьми на борту экстренно сел на севере Красноярского края. Следователи проверяют обстоятельства случившегося.

Инцидент случился днем 9 сентября в Эвенкийском районе. По предварительным данным, вертолету пришлось приземлиться из-за неисправности одного из двигателей. Специалисты устанавливают причину поломки.

На борту находились трое членов экипажа и 10 пассажиров, никто не пострадал.

«Организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По результатам будет принято процессуальное решение», – пояснили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте Следственного комитета.

Ранее в ХМАО вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку из-за отказа двигателя. На борту находились семь человек, четверо пострадали.

Красноярск, Наталья Рязанова

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