В Курской области совершено нападение на сотрудников Росгвардии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного ведомства.

«По имеющимся данным, вчера в Суджанском районе Курской области произошло нападение неизвестных на сотрудников Росгвардии, проводивших оперативно-розыскные мероприятия. В результате один из сотрудников органов правопорядка получил ранение и в последующем скончался в медицинском учреждении», – говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Другие подробности ЧП в следственном ведомстве не уточнили.

Москва, Светлана Антонова

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