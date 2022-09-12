Под Псковом микроавтобус попал в аварию, есть погибшие

В Псковской области произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и легковушки. По предварительным данным, погибли два человека, еще 14 получили различные ранения.

Как сообщает РЕН ТВ, от сильного удара оба транспортных средства загорелись. Судя по кадрам с места происшествия, микроавтобус и легковушка выгорели полностью.

По данным телеканала, погибли два человека, еще 14 пострадали. Часть раненых доставят на лечение в Московскую область.

В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы, а также правоохранительные органы. Причины аварии устанавливаются.

Псков, Зоя Осколкова

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