Трое военнослужащих получили ранения после удара дрона ВСУ в Брянской области – СМИ

Три российских военнослужащих получили ранения после атаки украинского беспилотника в Брянской области. Об этом сообщает Mash.

По его сведениям, один из силовиков получил осколочное ранение головы, шеи и руки, у двоих – контузия. Пострадавших доставили в госпиталь.

Отмечается, что дрон атаковал опорный пост за КПП «Зерново» на границе с Сумской областью Украины.

Официальной информации по инциденту не поступало.

Ранее сообщалось о нападении на сотрудников Росгвардии в Сундженской районе Курской области. Росгвардейцев атаковали неизвестные 9 сентября во время проведения оперативно-розыскных мероприятий. Один из правоохранителей получил ранение и позже скончался в больнице.

Брянск, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»