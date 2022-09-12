Украина обстреляла погранпункт в Белгородской области

Губернатор белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле украинскими войсками пограничного пункта пропуска Логачевка.

«По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений на территории села нет», – написал глава региона в своем Telegram.

Также Гладков добавил, что «глава городского округа вывозит жителей населенного пункта в безопасное место».

Кроме того, губернатор подтвердил работу системы ПВО над Белгородским районом. По его словам, в результате поврежден легковой автомобиль в поселке Комсомольский и осколками повреждена кровля дома в переулке Западный в Белгороде. «Главное – жертв и пострадавших нет», – подчеркнул Гладков.

Ранее сегодня городские телеграм-каналы сообщили о взрывах над Белгородом. Там предположили, что в городе работают системы ПВО.

Напомним, утром 12 сентября ВСУ вновь обстреляли приграничный поселок Теткино в Курской области. По информации главы региона Романа Старовойта, в результате удара повреждены восемь домов и газопровод, территория обстрела обесточена.

Белгород, Наталья Петрова

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