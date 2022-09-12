ВСУ вновь обстреляли поселок Теткино в Курской области

Украинские военные снова обстреляли приграничный поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

ВСУ открыли огонь по поселку утром в понедельник. По словам главы области, в результате обстрела никто не пострадал, но повреждены дома и возникли проблемы с электро- и газоснабжением.

«Зафиксировано порядка 10 прилетов в районе улицы Белопольская. <…> Однако предварительно установлены повреждения восьми домов. Кроме того, пострадали надворные постройки, забор, частный автомобиль. Район обстрела обесточен. Есть повреждения газопровода», – написал губернатор.

Старовойт также отметил, что ремонтная бригада уже начала восстанавливать электроснабжение. На место обстрела также прибыли представители газовой службы.

Последний раз поселок Теткино подвергался обстрелу со стороны ВСУ 6 сентября. Глава региона сообщал, что в населенном пункте разорвался 21 снаряд, поселок был обесточен.

Украинские войска регулярно обстреливают приграничные территории Курской области. На территории региона действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.

Курск, Наталья Петрова

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