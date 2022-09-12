Между Арменией и Азербайджаном начались взаимные обстрелы

Минобороны Армении и Азербайджана в ночь на 13 сентября взаимно обвинили друг друга в обстрелах своих территорий с применением артиллерии и беспилотников, – сообщают СМИ.

В сообщении оборонного ведомства Армении говорится: «Подразделения ВС Азербайджана с 00.05 13 сентября начали интенсивный обстрел из артиллерийских средств, крупнокалиберного стрелкового вооружения по направлению армянских позиций близ Гориса, Сотка и Джермука. Азербайджанская сторона применяет беспилотники».

Глава комиссии парламента Армении по защите прав человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян ранее также сообщила об обстрелах с азербайджанской стороны.

В одной из соцсетей Товмасян написала: «Стрельба на всей границе. Народ, крепитесь. Силы и прочности нашим воинам».

В свою очередь минобороны Азербайджана сообщило, что боевое столкновение произошло на армяно-азербайджанской границе, среди личного состава вооруженных сил Азербайджана есть потери.

В сообщении пресс-службы военного ведомства Азербайджана говорится: «Ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на дашкесанском, кельбаджарском и лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы… Произошло боевое столкновение. Некоторые позиции, укрытия и опорные пункты азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов подверглись интенсивному обстрелу подразделениями вооруженных сил Армении в направлении населенных пунктов Басаркечер (Варденис – ред.), Истису (Джермук), Гаракильсе (Сисиан) и Горус (Горис) из оружия различного калибра, в том числе минометов. В результате были потери среди личного состава, повреждена военная инфраструктура».

Ереван-Баку, Иван Бабурин

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