МИД РФ: Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня

МИД России сообщил, что при посредничестве Москвы Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня с 09:00 мск 13 сентября.

«Находимся в тесном контакте с Баку и Ереваном. Получено обращение армянского руководства с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации в соответствии с имеющимися двусторонними соглашениями и по линии ОДКБ. Рассчитываем, что достигнутая в результате российского посредничества договоренность о прекращении огня с 09:00 по Москве 13 сентября будет выполняться в полном объеме», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ также подчеркнули, что все спорные проблемы между Арменией и Азербайджаном, в том числе пограничные вопросы, «должны решаться исключительно политико-дипломатическим путем».

Москва также призвала Армению и Азербайджан воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации и «неукоснительно соблюдать режим прекращения огня» в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении.

Напомним, в ночь на вторник, 13 сентября, вспыхнул вооруженный конфликт на границе Армении и Азербайджана. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли армянские позиции в трех направлениях, используя артиллерию и беспилотники. В свою очередь в Баку заявили «о широкомасштабных провокациях» вооруженных сил Армении на границе двух стран и о принятых мерах по предотвращению военных угроз территории и суверенитету Азербайджана. Обе стороны сообщили о погибших и раненых.

Правительство Армении обратилось за помощью к России, ОДКБ и Совету Безопасности ООН в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном.

Позже премьер-министр Никол Пашинян, выступая в армянском парламенте, заявил об уменьшении интенсивности боестолкновений По его словам, атаки ВС Азербайджана продолжаются «на одном-двух направлениях», передает «Интерфакс». Всего, согласно заявлению Пашиняна, Баку предпринял наступление на армянские границы в шести-семи направлениях. По его словам, в ходе ночных боев погибло 49 армянских военнослужащих, эта цифра предварительная.

Пашинян добавил, что в настоящее время проходит заседание постоянного совета ОДКБ по ситуации на границе Армении и Азербайджана после обращения Еревана, уточняет «Коммерсантъ».

Обновлено. Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ОДКБ ведется работа по обращению Армении. «Ведется сейчас работа, разные согласования. Я не хотел бы что-то анонсировать до того, как процесс согласования завершится», – сказал он журналистам.

Москва, Наталья Петрова

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