Армения обратилась к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за эскалации на границе с Азербайджаном

Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совету Безопасности ООН в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом информируют армянские и российские СМИ со ссылкой на пресс-службу кабмина страны.

«Правительство уже обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с посягательством Азербайджана на суверенную территорию страны», – сообщили ТАСС в пресс-службе.

Ранее правительство Армении по итогам заседания совбеза страны, которое провел премьер Никол Пашинян, приняло решение запросить помощь у Москвы, ОДКБ и ООН после того, как азербайджанские силы начали обстреливать приграничные армянские территории.

Напомним, в ночь на вторник, 13 сентября, Минобороны Армении и Азербайджана взаимно обвинили друг друга в обстрелах своих приграничных территорий с применением артиллерии и беспилотников. Обе стороны сообщили об убитых и раненых.

По информации военного ведомства Армении, подразделения азербайджанских ВС в 00.05 по местному времени открыли интенсивный огонь в направлении городов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии, крупнокалиберного и легкого стрелкового оружия.

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило Ереван в «широкомасштабной провокации» на трех направлениях азербайджано-армянской государственной границы и этим обосновал свои удары по армянским позициям.

Премьер Армении Никол Пашинян созвонился с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Тем временем, Вашингтон призыввал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. По его словам, военного решения конфликта быть не может, о чем США «давно ясно дали понять».

По состоянию на утро вторника, боевые действия на границе двух стран продолжаются. Согласно сообщению Минобороны Армении, азербайджанские военные «продолжает применять артиллерию, БПЛА, минометы в направлении Сотка, Артаниша, Ишханасара, Вардениса, Гориса и Капана по гражданской и военной инфраструктуре». На некоторых участках границы продолжаются позиционные бои, заявили в Ереване. В Минобороны Армении также заявили, что взербайджанские военные продолжают попытки продвижения.

МИД Азербайджана, меж тем, возложил ответственность за эскалацию ситуацию на границе на военно-политическое руководство Армении, говорится в заявлении ведомства, выпущеннном утром 13 августа. Там назвали «очередную агрессию» со стороны Армении грубым нарушением основополагающих норм и принципов международного права, а также положений прошлогодних трехсторонних договоренностей об урегулировании ситуации в Карабахе (документы были подписаны лидерами Азербайджана, Армении и России). Баку обвинил Ереван в срыве процесса нормализации отношений и пообещал «решительно пресекать» любые шаги против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Ереван, Баку, Наталья Петрова

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