В Брянской области подорваны две опоры ЛЭП рядом с украинской границей

В Брянской области неизвестные подорвали две опоры линии электропередачи неподалеку от железной дорогой. Инцидент произошел в Суземском районе, в трех километрах от границы с Украиной, сообщают российские телеграм-каналы.

Упавшие резервные опоры заметил машинист поезда на перегоне Новенькое – Трубчевск, информирует телеграм-канал Baza. Опоры повредили железнодорожное полотно, но к сбою в графике движения поездов это не привело.

Отмечается, что рядом с поврежденными линиями оперативники обнаружили взрыватель замедленного действия.

По информации телеграмм-канала SHOT, машинист поезда заметил упавшие опоры ЛЭП ПАО «Брянскэерго» на расстоянии 250 метров друг от друга. Место ЧП обследовали сотрудники полиции и заметили на опорах следы подрывов. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.

На прошлой неделе брянский губернатор Александр Богомаз продлил в регионе действие желтого (высокого) уровня террористической опасности до 21 сентября.

Брянск, Наталья Петрова

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