Педофил-рецидивист получил пожизненный срок за убийство двух школьниц в Кузбассе

Суд в Кемеровской области приговорил к пожизненному лишению свободы 41-летнего местного жителя, который год назад изнасиловал и убил двух 10-летних девочек в Киселевске. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Осужденного Виктора Пестерникова также обязали выплатить 2,5 млн рублей компенсации семьям убитых школьниц.

Суд признал педофила-убийцу виновным по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: об убийстве двух малолетних лиц с целью скрыть другое преступление (п. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), два эпизода изнасилования ребенка до 14 лет (ч. 5 ст. 131 УК РФ), два эпизода действий сексуального характера в отношении ребенка до 14 лет (ч. 5 ст. 132 УК РФ) и самовольное оставление места жительства для уклонения от административного надзора (ч. 1 ст. 314.1 УК РФ). Осужденный полностью признал вину, отметили в ведомстве.

Две девочки 10 лет пропали в городе Киселевске 6 сентября. Утром они вместе ушли в школу, но домой не вернулись. Полицейские объявили их в розыск.

Пропавшие девочки в сопровождении неизвестного мужчины попали на камеру видеонаблюдения в одном из магазинов. Сыщики определили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый житель города Мыски Виктор Пестерников. В апреле 2009 года он получил 10 лет колонии за совершение насильственного преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. В апреле 2019 года мужчина освободился из мест лишения свободы и был поставлен на административный надзор. До апреля 2027 года он должен был находиться под надзором полиции, не имея право покидать город Мыски. Но, как оказалось, Пестерникова никто не контролировал. Мужчина жил и работал в Киселевске.

Как установило следствие, Пестерников купил детям сладости и убедил их пойти к нему в гости. В заброшенном доме он надругался над ними, а затем задушил. После расправы убийца забросал тела матрасами и ушел на работу.

Добавим, что по факту халатности должностных лиц полиции, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, было возбуждено уголовное дело (ст. 293 УК РФ). В настоящее время оно рассматривается в суде, сообщает СКР.

Кемерово, Наталья Петрова

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