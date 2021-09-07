Судимого педофила никто не контролировал: возбуждено дело о халатности после убийства двух девочек в Кузбассе

СКР возбудил уголовное дело о халатности после убийства двух школьниц в Кузбассе, в котором подозревается мужчина, ранее судимый за педофилию, говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что по подозрению в совершении преступления был задержан 41-летний житель города Мыски. По данным следствия, в апреле 2009 года он получил 10 лет колонии «за совершение насильственного преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». В апреле 2019 года мужчина освободился из мест лишения свободы и был поставлен на административный надзор. До апреля 2027 года он должен был соблюдать определенные ограничения.

«При этом мужчина переехал на постоянное место жительство в другой город и на учет в органы профилактики он поставлен не был. По факту халатности должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, возбуждено и расследуется уголовное дело (ст. 293 УК РФ)», – подчеркнули в Следственном комитете.

В ведомстве добавили, что следствие также проверит обстановку в семье погибших девочек.

Две девочки 10 лет пропали в городе Киселевске накануне. Утром они вместе ушли в школу, но домой не вернулись. Полицейские объявили их в розыск, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетних).

Сыщики по горячим следам вычислили и сегодня задержали подозреваемого в расправе над детьми. Задержанный показал, где спрятал тела жертв. Останки девочек нашли в заброшенном частном доме в Киселевске.

Школьницы в сопровождении мужчины попали на камеру видеонаблюдения в одном из магазинов. Он купил им сладости, а затем увел в неизвестном направлении. Сыщики по видеокамерам определили личность подозреваемого и задержали его. Задержанный сначала отрицал причастность к преступлению, но позже признался, что изнасиловал девочек и задушил.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.09.21

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