Пропавшие в Кузбассе две девочки найдены убитыми – в расправе сознался отсидевший насильник

Двух пропавших в городе Киселевске Кемеровской области 10-летних школьниц нашли мертвыми. Подозреваемый в убийстве девочек задержан – им оказался 41-летний местный житель, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера, сообщают телеграм-каналы. Он признался в расправе над детьми и показал место, где спрятал тела.

Подозреваемый вместе с девочками попал на камеры видеонаблюдения в одном из магазинов. Он покупал школьницам конфеты. Поначалу задержанный отвергал причастность к преступлению, утверждая, что он угостил девочек семечками и газировкой, а затем пошел по своим делам. Позже мужчина признался, что изнасиловал девочек и задушил их, передает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что подозреваемый освободился из тюрьмы в 2019 году с административным надзором на два года. Мужчина отсидел 10 лет по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Официальной информации о задержании подозреваемого в убийстве девочек пока нет.

Как сообщал «Новый День», две десятилетние девочки пропали 6 сентября. Утром они вместе ушли в школу, но домой вечером не вернулись. Полицейские объявили их в розыск, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Кемерово, Наталья Петрова

Кемерово. Другие новости 07.09.21

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