Полиция Кузбасса разыскивает двух пропавших 10-летних девочек

Две девочки 10 лет пропали без вести в Киселевске Кемеровской области. Утром они ушли в школу и не вернулись. Полиция объявила их а розыск, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Одноклассницы вместе пошли в школу около 8 утра 6 сентября, но вечером домой так и не вернулись.

«До настоящего времени их местонахождение неизвестно. В ночное время родители обратились в правоохранительные органы. Устанавливается и отрабатывается круг общения девочек, проверяются адреса знакомых, одноклассников, близких родственников», – рассказали в пресс-службе регионального управления СКР.

Полиция попросила помощи у граждан в поисках пропавших детей. К поискам подключили волонтеров. Очевидцы опубликовали в соцсети кадры с камеры видеонаблюдения, на которых девочки стоят в магазине в сопровождении мужчины, который якобы покупал им сладости.

Напомним, 31 июля в городе Бийске пропала 12-летняя девочка. Во время поисков смогли найти только ее вещи на берегу реки, пока школьница не появилась дома сама. Оказалось, местный житель два дня держал ее в подвале.

Киселевск, Наталья Рязанова

Киселевск. Другие новости 07.09.21

Красноярскому бизнесмену Быкову дали 13 лет колонии по делу об убийствах. / Госпитализирован министр энергетики Германии. / В Индии зафиксировали вспышку смертельно опасного вируса «нипах». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»