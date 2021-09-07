СКР подтвердил поимку убийцы кузбасских школьниц

Следственный комитет подтвердил обнаружение тел пропавших в Кузбассе двух десятилетних девочек и задержание подозреваемого в их убийстве. Ранее о поимке убийцы школьниц сообщили СМИ и телеграм-каналы.

По данным регионального управления СКР, тела девочек с признаками насильственной смерти нашли в одном из заброшенных домов города Киселевска.

Ведомство сообщило о задержании подозреваемого в убийстве детей. Он был ранее судим, ему 41 год, живет в городе Мыски. «С мужчиной работает следователь СК России», – говорится в сообщении.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве девочек и поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщал «Новый День», две девочки 10 лет пропали накануне. Утром они вместе ушли в школу, но домой не вернулись. Полицейские объявили их в розыск, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетних).

Пропавшие школьницы в сопровождении мужчины попали на камеру видеонаблюдения в одном из магазинов. Он купил им конфеты, а затем увел в неизвестном направлении. Сыщики по видеокамерам определили личность подозреваемого и задержали его. Как выяснилось, мужчина в 2019 году вышел из колонии, где отбыл десятилетний срок по статье «Насильственные действия сексуального характера». По сведениям источника ТАСС, подозреваемый был судим за педофилию.

По данным телеграм-каналов, задержанный сначала отрицал причастность к преступлению, но позже признался, что изнасиловал девочек и задушил их.

Кемерово, Наталья Петрова

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