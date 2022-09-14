Жителя Владивостока арестовали за шпионаж в пользу Украины

ФСБ сообщила о задержании жителя Владивостока по подозрению в государственной измене. По данным спецслужбы, мужчина по заданию украинской разведки собирал и передавал информацию о военных объектах Приморского края.

Задержанный, по версии ФСБ, занимался шпионажем в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он собирал и передавал представителям украинской военной разведки «сведения об объектах критической и военной инфраструктуры края, осознавая возможность их использования адресатом против безопасности РФ», – говорится в сообщении спецслужбы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). В настоящее время он находится под стражей. Расследование продолжается.

Накануне стало известно о задержании в Подмосковье топ-менеджера авиационного завода по подозрению в госизмене. По информации ФСБ, директор по качеству оборонного предприятия передал на Украину фотографии фрагментов чертежей деталей боевой авиатехники. Обвиняемый арестован.

Москва, Наталья Петрова

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