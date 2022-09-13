Топ-менеджер авиазавода арестован за передачу секретных чертежей Украине

В Московской области задержан высокопоставленный сотрудник авиационного завода по подозрению в госизмене, сообщила ФСБ России. По информации спецслужбы, директор по качеству оборонного предприятия передал на Украину фотографии фрагментов чертежей деталей боевой авиатехники.

Как отметили в ФСБ, мужчина, имея допуск к документам с грифом «совершенно секретно», сфотографировал с помощью мобильного телефона фрагменты чертежей деталей боевой авиационной техники. Затем он, по версии спецслужбы, «посредством электронных каналов связи» передал эти материалы гражданину Украины – сотруднику Одесского авиационного завода.

В отношении жителя Подмосковья возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена), говорится в сообщении. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Курске агента украинской разведки, собиравшего информацию об объектах Минобороны России. А в Краснодаре сотрудники спецслужбы задержали россиянина, шпионившего в пользу Службы безопасности Украины.

Москва, Наталья Петрова

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