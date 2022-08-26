ФСБ задержала агента украинской разведки в Курске

В Курске задержан гражданин Украины по подозрению в сборе и передаче украинской разведке информации об объектах Минобороны России. Об этом сообщил центр общественный связей ФСБ.

В ходе обыска дома у задержанного нашли и изъяли некие «специальные технические средства», переданные ему украинской спецслужбой. А в компьютере и мобильном телефоне обнаружили литературу по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне и разведывательно-диверсионной деятельности.

«Федеральной службой безопасности России пресечена противоправная деятельность жителя Курска – гражданина Украины, являющегося агентом Главного управления разведки Минобороны Украины, подозреваемого в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений об объектах Минобороны для использования их против безопасности РФ», – говорится в сообщении российской спецслужбы.

Возбуждено уголовное дело по статье ст. 276 УК РФ (шпионаж).

На видео допроса задержанный сообщил, что был завербован в феврале 2018 года для сбора сведений о российских военнослужащих и вербовки их в ряды украинской разведки. Мужчине дали позывной Альтендорф. По его признанию, он пошел на сотрудничество с военной разведкой Украины из-за компромата, которым ему угрожали.

Накануне ФСБ сообщила о задержании в Калининграде сторонника запрещенной в России международной террористической организации «Азов», который планировал устроить теракт на ряде объектов Балтийского флота и в аэропорту Храброво.

Москва, Наталья Петрова

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