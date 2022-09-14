Белгородский Красный Хутор попал под обстрел со стороны Украины, идет эвакуация жителей (ВИДЕО)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле приграничного села Красный Хутор с территории Украины. В результате удара есть разрушения, началась эвакуация жителей, уточнил он.

«Со стороны Украины идет обстрел территории села Красный Хутор», – написал глава региона в своем Telegram. Гладков добавил, что глава Белгородского района «вывозит жителей на безопасное расстояние».

В Сети появилось видео из обстрелянного села, на кадрах видны разрушенные частные дома. «Прилет в село Красный Хутор. Вот центр села. Ёпрст», – говорит на кадрах местная жительница. Информация о пострадавших уточняется. Между тем, очевидцы заявляют, что обошлось без пострадавших, сообщает издание «Бел.ру». Позже эту информацию подтвердили в местной администрации.

Telegram: Последствия обстрела села Красный Хутор

В телеграм-каналах также появились сообщения об обстреле со стороны ВСУ пункта пропуска «Шебекинский» в Шебекинском районе Белгородской области. Официальных подтвердений этой информации пока не поступало.

Обновлено. Оперштаб области сообщил, что информация об обстреле в Щебекинском районе – это фейк.

После начала российской военной спецоперации на Украине приграничные территории России регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Накануне украинские войска обстреляли два белгородских села – Журавлевку и Шелаево. В результате атаки легкие ранения получили два жителя Шелаево, сообщал белгородский губернатор. После оказания медпомощи пострадавших отправили на амбулаторное лечение домой.

Белгород, Наталья Петрова

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