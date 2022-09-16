Украина нанесла ракетный удар по зданию администрации Херсонской области, есть жертвы

Украинские войска нанесли ракетный удар по центру Херсона. Как минимум одна ракета попала в здание военно-гражданской администрации Херсонской области, сообщили местные власти.

В результате обстрела здание получило серьезные разрушения. Судя по фото и видео очевидцев в соцсетях, в результате атаки есть погибшие и раненые. Возле здания херсонской администрации виден большой столб дыма.

По некоторым данным, в результате удара ВСУ ранена начальник департамента труда и социальной политики Алла Бархатнова, ее водитель погиб. Точное количество погибших и пострадавших уточняется. В момент удара в здании администрации находились члены ВГА и другие чиновники, сообщили в обладминистрации.

Как сообщает РИА «Новости», рядом со зданием областной администрации разорвались не менее пяти ракет, предположительно, HIMARS.

Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил «Интерфаксу», что ракетный удар пришелся прямо в здание администрации.

Центр города оцеплен, на место выехали медики и другие оперативные службы.

Отметим, что Херсонская область в настоящее время находится под контролем ВС РФ в результате проведения спецоперации.

Херсон, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»