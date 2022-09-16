Жертвами удара ВСУ по зданию администрации в Херсоне стали три человека, еще 13 ранены

В результате ракетного удара украинской армии по зданию военно-гражданской администрации Херсонской области погибли три человека.

Среди жертв – водитель и двое прохожих, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы Херсона. Ранее сообщалось об одном погибшем и нескольких раненых.

По данным областной администрации, ранения получили 13 человек, все они госпитализированы. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у десяти оно оценивается как средней тяжести, уточнил минздрав региона.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, говорится в сообщении.

Здание администрации в пятницу было обстреляно из системы залпового огня HIMARS. ВСУ нанесли ракетный удар во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов, сообщила замглавы администрации Екатерина Губарева в своем телеграм-канале. Здание получило серьезные разрушения. Также в результате обстрела были повреждены близлежащие жилые дома.

Херсон, Наталья Петрова

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