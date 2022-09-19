На Тайване случилось второе землетрясение за сутки

Землетрясение магнитудой 5,6 случилось на Тайване менее суток спустя разрушительных подземных толчков. Местные власти не сообщают о пострадавших от нового землетрясения. Сейсмологи ожидают, что афтешоки могут возникать в течение недели, передает Центральное новостное агентство Тайваня.

Эпицентр нового землетрясения располагался на глубине двух километров в 109 км к юго-востоку от города-миллионника Тайчжун.

Накануне днем ​​в Тайдуне произошло землетрясение магнитудой 6,8. На 8:00 часов 19 сентября власти сообщили об одном погибшем и 146 пострадавших в результате подземных толчков. Порядка 400 туристов оказались заблокированы в гористой местности. 86 человек оказались заперты обвалами с двух сторон на участке дороги, там уже работает спецтехника.

В начале сентября в китайской провинции Сычуань 65 человек погибли в результате землетрясения. Почти 250 человек получили различные травмы, 12 пропали без вести.

Тайбэй, Наталья Рязанова

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