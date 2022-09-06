В Китае число жертв землетрясения выросло до 65 человек

Число погибших при землетрясении в китайской провинции Сычуань увеличилось до 65 человек. Почти 250 человек получили различные травмы, передает агентство «Синьхуа».

Ранее сообщалось о 21 жертве землетрясения.

По данным временного штаба для ликвидации последствий землетрясения, в префектуре Ганцзы подтвердили смерть 37 человек, еще 28 погибли в уезде Шимянь. В Ганцзы 170 человек потребовалась медицинская помощь, 56 серьезно пострадали. В уезде Шимянь число раненых достигло 78 человек.

Порядка 12 человек считаются пропавшими без вести.

К вечеру 5 сентября временно эвакуированы 50 тыс. человек. Их разместили в пунктах временного содержания, часть из которых представляют собой палатки со складными кроватями внутри. Власти выделили 50 млн юаней (около 7,25 млн долларов) на спасательные работы и ликвидацию последствий стихии.

Как сообщал «Новый день», подземные толчки магнитудой 6,8 случились около 12:52 часов по местному времени. Землетрясения вызвало обвалы в горной части провинции, повредившие дома, линии передач и дороги.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»