В Курске два человека погибли в результате урагана

Два человека стали жертвами урагана в Курской области. 87 населенных пунктов остаются без электричества вследствие стихии, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вечером 18 сентября в полицию сообщили о смерти учащегося колледжа. Ураганом сломало дерево, которое разбило окно в комнате общежития. Осколок стекла попал в живот подростку 2004 года рождения. Парень умер на месте.

Тело второго погибшего нашли позже на улице Юности. Мужчину 50-60 лет насмерть придавило упавшим деревом.

Управление Следственного комитета по региону проводит доследственную проверку, по итогам которой будет решено, возбуждать ли уголовное дело. Прокуратура взяла ход проверки на контроль.

накануне вечером шквалистый ветер повалил деревья, оборвал линии электропередач. Больше всего пострадали Курск и Льгов.

«Без электричества после урагана остаются 87 населенных пунктов области, в них проживает более пяти тысяч человек. В Курске с одного из учебных корпусов автотехнического колледжа сорвало крышу», – рассказали в областной администрации.

Также пострадало здание общежития, студентов расселили в другие корпуса, некоторых забрали домой родители.

Курск, Наталья Рязанова

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