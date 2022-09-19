В США самолет врезался в землю во время воздушных гонок

Легкомоторный самолет врезался в землю и загорелся во время воздушных гонок в американском городе Рино. Пилот погиб на месте.

Днем 18 сентября проходили финальные соревнования четырехдневных гонок. Во время третьего круга один из самолетов слишком снизился и врезался в землю на виду у зрителей. Обломки тут же загорелись, спасти пилота не удалось, передает CBS News.

Остальные самолеты благополучно приземлились, никто не пострадал. В соревнованиях участвовали 156 пилотов на 152 самолетах.

Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное авиационное управление будут выяснять причины аварии. Reno Air Racing Association отменила все воздушные гонки до конца 2022 года.

Ранее в США потерпел крушение гидросамолет, на борту которого находились девять человек. Гидроплан рухнул в заливе Мьютини.

Рино, Наталья Рязанова

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