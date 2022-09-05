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Конфликт на Украине

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Понедельник, 5 сентября 2022, 08:18 мск

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В США разбился гидросамолет

В США потерпел крушение гидросамолет, на борту которого находились девять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает береговая охрана.

По данным экстренных служб, гидроплан вылетел с острова Сан-Хуан в международный аэропорт Сиэтла. По неустановленной причине самолет рухнул в заливе Мьютини, к западу от острова Уидби.

В настоящее время проводится поисково-спасательная операция. Удалось найти тело одного пассажира, остальные восемь человек числятся пропавшими без вести.

Сиэтл, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Авиакатастрофы

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