В США разбился гидросамолет

В США потерпел крушение гидросамолет, на борту которого находились девять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает береговая охрана.

По данным экстренных служб, гидроплан вылетел с острова Сан-Хуан в международный аэропорт Сиэтла. По неустановленной причине самолет рухнул в заливе Мьютини, к западу от острова Уидби.

В настоящее время проводится поисково-спасательная операция. Удалось найти тело одного пассажира, остальные восемь человек числятся пропавшими без вести.

Сиэтл, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»