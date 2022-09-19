Житель Ижевска напал на ломбард с игрушечным пистолетом

Житель Ижевска попытался ограбить ломбард с игрушечным пистолетом. Полиция задержала неудавшегося грабителя, рассказали в МВД по Удмуртской Республике.

Вечером подозреваемый вошел в ломбард в медицинской маске и потребовал отдать ему деньги. Девушке-продавцу он угрожал предметом, похожим на пистолет. Она успела нажать на тревожную кнопку, нападавший испугался и убежал.

Он выбросил свою приметную одежду и попытался скрыться от следствия. Но полиция установила его личность и задержала.

«На одной из улиц города задержан 45-летний ранее судимый местный житель, подозреваемый в совершении разбойного нападения. Предметом, используемым в качестве оружия, оказался игрушечный пистолет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», – пояснили в пресс-службе МВД.

Как сообщал «Новый День», в Забайкальском крае мужчина выстрелил в 14-летнего мальчика из самодельного пистолета. Подросток погиб.

Ижевск, Наталья Рязанова

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