Житель Ижевска напал на ломбард с игрушечным пистолетом

Житель Ижевска попытался ограбить ломбард с игрушечным пистолетом. Полиция задержала неудавшегося грабителя, рассказали в МВД по Удмуртской Республике.
Вечером подозреваемый вошел в ломбард в медицинской маске и потребовал отдать ему деньги. Девушке-продавцу он угрожал предметом, похожим на пистолет. Она успела нажать на тревожную кнопку, нападавший испугался и убежал.
Он выбросил свою приметную одежду и попытался скрыться от следствия. Но полиция установила его личность и задержала.
«На одной из улиц города задержан 45-летний ранее судимый местный житель, подозреваемый в совершении разбойного нападения. Предметом, используемым в качестве оружия, оказался игрушечный пистолет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», – пояснили в пресс-службе МВД.
Как сообщал «Новый День», в Забайкальском крае мужчина выстрелил в 14-летнего мальчика из самодельного пистолета. Подросток погиб.
Ижевск, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube