Петербурженка столкнула чужого ребенка с горки

Девятилетний мальчик попал в больницу после конфликта на детской площадке в Санкт-Петербурге. Женщина вмешалась в ссору двух детей и столкнула чужого ребенка с горки.

Конфликт случился на детской площадке у дома 51 по Юнтоловскому проспекту. Пострадавший поссорился с другим ребенком, но в ссору вмешалась мать второго мальчика. Она посчитала, что ее сына обидели, и толкнула «виновника».

Ребенок 2013 года рождения поступил в больницу с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами на лице и ушибом колена. Полиция проверяет обстоятельства и причины случившегося, передают «Известия» со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее в ЯНАО женщина и подросток напали на детей, мешавших им качаться на качелях на детской площадке. Одного ребенка спихнули с качелей, второй получил удар кулаком в лицо.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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