В Дербенте 13 человек отравились угарным газом в кафе

Девять взрослых и четверо подростков попали в больницу с отравлением угарным газом после посещения кафе в Дербенте. Три человека находятся в критическом состоянии, сообщили в МВД Дагестана.

Сообщение о массовом отравлении посетителей кафе поступило около 21:10 часов 19 сентября. К заведению отправили несколько бригад скорой помощи, реаниматологов и полицию.

«Пострадали 13 человек, четверо из них несовершеннолетние. Состояние трех взрослых медиками оценивается как критическое. По предварительной информации, причиной отравления могла стать неисправность агрегата для приготовления пищи», – рассказали в ведомстве.

Место происшествия проверила следственно-оперативная группа.

Ранее два альпиниста погибли на Пальмире от отравления угарным газом.

Дербент, Наталья Рязанова

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