В Саратове число пострадавших в ДТП выросло до 18. Бастрыкин проконтролирует проверку аварии

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове выросло с 15 до 18 человек. Следователи и прокуратура проводят проверку обстоятельств аварии. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах.

Авария случилась вечером 19 сентября на улице Политехнической. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. 18 человек обратились за медицинской помощью, и 17 отвезли в больницу. Еще одну женщину отпустили домой после оказания медпомощи.

Среди пострадавших две 16-летние и одна 17-летняя девочки. Травмы также получили четверо мужчин от 19 до 58 лет и десять женщин от 25 до 65 лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Прокуратура области и Следственный комитет проводят проверку обстоятельств ДТП.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об обстоятельствах произошедшего. Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», – пояснили в пресс-службе СКР.

Ранее в Челябинске столкнулись автобус и маршрутка, выехавшая на встречную полосу.

Саратов, Наталья Рязанова

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