Адмирал НАТО заверил, что альянс не воюет с Россией

Несмотря на поставки оружия Украине, НАТО не находится в состоянии войны с Россией. Об этом заявил председатель военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр.

«НАТО не находится в состоянии войны с Россией. Я должен заявить об этом очень четко. Если бы Россия напала на одно из наших государств-членов, было бы совершенно ясно, и мы стараемся дать понять это России с максимальной ясностью, что мы будем защищать каждую пядь территории нашего союзника. Тогда будет конфликт России и НАТО. Но до этого момента НАТО не воюет с Россией», – подчеркнул Бауэр в интервью телерадиовещанию Эстонии ERR.

По его словам, украинским властям самим нужно решать, чем закончится этот конфликт. Главная цель Киева – сохранение государственного суверенитета, отметил адмирал.

При этом Бауэр заявил, что в НАТО до недавнего времени не видели угрозы со стороны РФ и считали страну партнером, с которым были разногласия: «Теперь в последней стратегической концепции на саммите в Мадриде мы сформулировали, что Россия является главной и непосредственной угрозой».

Расширение блока за счет присоединения Финляндии и Швеции, по мнению адмирала, упростит тему защиты стран Балтии. «Мы получим более длинную границу с Россией, но у нас будет больше войск для защиты от России. Русские получают более длинную границу с НАТО без увеличения количества своих подразделений. Я думаю, что наше положение лучше», – заключил глава военного комитета.

Брюссель, Зоя Осколкова

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