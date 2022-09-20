В Индии 25 человек погибли от ударов молнии

По меньшей мере 25 человек погибли от ударов молнии в индийских штатах Бихар и Чхаттисгарх за последние дни. Восемь погибших – дети.

За минувшие сутки 13 человек стали жертвами молний. Большинство погибших – сельские жители, которых непогода застала на полях или по пути домой. Так, в районе Сураджпур в Чхаттисгархе двое рабочих попали под дождь и решили спрятаться рядом с торговым лотком под деревом. От удара молнии в дерево оба умерли на месте, еще три человека пострадали, передает News18.

В 20 районах Бихара объявлен желтый уровень опасности. Местные власти призвали жителей не выходить из дома во время дождя. Семьям погибших обещали выплатить компенсацию в 400 тыс. рупий (около пяти тысяч долларов).

Напомним, в июле молнии убили 49 жителей Индии за несколько дней.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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