В Индии 25 человек погибли от ударов молнии

По меньшей мере 25 человек погибли от ударов молнии в индийских штатах Бихар и Чхаттисгарх за последние дни. Восемь погибших – дети.
За минувшие сутки 13 человек стали жертвами молний. Большинство погибших – сельские жители, которых непогода застала на полях или по пути домой. Так, в районе Сураджпур в Чхаттисгархе двое рабочих попали под дождь и решили спрятаться рядом с торговым лотком под деревом. От удара молнии в дерево оба умерли на месте, еще три человека пострадали, передает News18.
В 20 районах Бихара объявлен желтый уровень опасности. Местные власти призвали жителей не выходить из дома во время дождя. Семьям погибших обещали выплатить компенсацию в 400 тыс. рупий (около пяти тысяч долларов).
Напомним, в июле молнии убили 49 жителей Индии за несколько дней.
Нью-Дели, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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