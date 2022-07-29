В Индии молнии убили 49 человек за пять дней

Удар молнии стал причиной смерти 49 жителей Индии с начала недели. Власти издали рекомендации, как защитить себя в сезон дождей.

Четыре фермера из одной семьи погибли во время работы в поле в штате Уттар-Прадеш. Они спрятались от грозы под деревом, и именно в него ударила молния. Все четверо умерли на месте, как и еще три человека, укрывшихся от дождя вместе с ними, пишет Daily mail.

Власти Индии отметили, что люди чаще умирают от удара молнии, чем от других происшествий, связанных с дождем во время сезона муссонов. Правительство издало рекомендации о том, как защитить себя во время грозы.

Сезон муссонов в Индии длится с июня по сентябрь. В этом году сотни тысяч человек были перемещены из-за угроз, связанных с ливнями. Более 200 человек погибли, а том числе в результате вызванных дождями оползней.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»