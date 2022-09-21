В Татарстане самолет совершил жесткую посадку

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Бегишево в Татарстане. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Около 22:06 часов 20 сентября самолет Diamond DA42 № RA-01723 приземлился на одну из полос аэропорта. Предварительно, жесткая посадка случилась из-за ошибки пилота. На борту находились два члена экипажа, они не пострадали.

Самолет оперативно эвакуировали со взлетно-посадочной полосы, чтобы не нарушать работу аэропорта.

Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с происшествием. Сотрудники оценят соблюдение законодательства о безопасности полетов и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

В конце августа в Татарстане потерпел крушение легкомоторный самолет. Воздушное судно с двумя людьми на борту упало в реку.

Набережные Челны, Наталья Рязанова

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