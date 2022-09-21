Автобус со школьницами перевернулся под Мельбурном

Автобус со школьницами попал в ДТП в окрестностях австралийского Мельбурна. Порядка 30 человек оказались в больнице, передает телеканал ABC.

Авария произошла около 03:15 часов 21 сентября. Школьницы 9-12 лет направлялись в аэропорт, чтобы вылететь в США на экскурсию по космическому центру Кеннеди во Флориде. На шоссе в автобус врезался грузовик, отчего транспорт со школьницами съехал в кювет и перевернулся.

Скорая доставила в больницы 33 человека, из них 27 – школьниц. Пострадали также взрослые сопровождающие и водитель грузовика. Пять человек, включая одну девочку, находятся в тяжелом состоянии. Остальные 18 пострадавших стабильны.

Ранее под Екатеринбургом рейсовый автобус во время обгона врезался в грузовик. Пострадали пять человек.

Мельбурн, Наталья Рязанова

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