В Нигерии 90 человек стали жертвами наводнения

По меньшей мере 90 человек погибли в результате наводнения на севере Нигерии. Местные власти назвали наводнение самым сильным за последние 40 лет.

Стихия разрушила порядка 200 домов. Жителям пришлось спасаться на лодках, бросив домашний скот. Затоплено около 140 тыс. га земли. В пострадавших районах пока не организованы пункты размещения, доставки продуктов и воды, передает «Вести.ру».

По данным AP, с начала года при наводнениях погибли 300 человек, 500 пострадали. Стихия затронула около полумиллиона человек, 100 тыс. нигерийцев были перемещены из-за подтоплений. Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Нигерии подтвердило, что наводнения случились в 27 из 36 штатов страны.

Напомним, в Пакистане жертвой наводнений стал 1391 человек. Треть территории страны до сих пор затоплена.

Абуджа, Наталья Рязанова

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