Поезд Мурманск – Санкт-Петербург сошел с рельсов

Пять вагонов пассажирского поезда сообщением Мурманск-Санкт-Петербург сошли с рельсов в Мурманской области. По данным МЧС, никто не пострадал.

Инцидент случился на перегоне Куна-Ягельный Бор около 13 часов 21 сентября. Пять последних вагонов поезда №21 сошли с рельсов, но не перевернулись. Ехавшие в них пассажиры переходят в головные вагоны, их размещают на свободных местах.

«По предварительной информации, пострадавших нет. К месту происшествия выехали силы и средства территориальной подсистемы РСЧС: 57 человек и 13 единиц техники. В том числе два восстановительных поезда», – добавили в управлении МЧС по региону.

Как сообщал «Новый День», в США три человека погибли, около 50 получили различные травмы в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком. Семь вагонов сошли с рельсов и опрокинулись.

Москва, Наталья Рязанова

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