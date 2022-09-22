Дрон сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в Курской области

В Курской области на электроподстанцию Суджа с воздуха сброшено неустановленное взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
Объект был атакован сегодня в 11:20. В результате из строя выведен трансформатор, уточнил губернатор.
«Возгорание было оперативно ликвидировано, перебоев с подачей электроэнергии не допущено», – отметил Старовойт.
Ранее сегодня он сообщил, что действие «желтого» (высокого) уровня террористической опасности в Курской области продлено еще на 15 суток, до 7 октября.
Курск, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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