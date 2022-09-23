Россиянку осудили за оставшееся от покойного отца оружие

В Тверской области женщина более 20 лет незаконно хранила дома оружие и порох. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В 2000 году у жительницы Селижаровского муниципального округа скончался отец. Женщине досталось в наследство два обреза, а также порох к ним. Однако она не стала сдавать оружие в правоохранительные органы, а хранила его дома.

Этим летом в доме провели обыск в рамках уголовного дела в отношении ее сожителя. Полицейские нашли спрятанное 22 года назад оружие. В результате женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Суд признал подсудимую виновной и приговорил ее к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Тверь, Зоя Осколкова

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