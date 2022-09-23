У берегов Камбоджи 23 китайца пропали без вести

Лодка с 41 гражданином Китая затонула у берегов Камбоджи. Выжившие рассказали, что 23 их соотечественника пропали без вести, пишет Bangkok Post.

Береговая охрана заметила тонущую лодку 23 сентября и успела спасти 18 человек, все они – граждане КНР. По их словам, в лодке находился 41 человек, но судьба остальных неизвестна.

Выжившие покинули порт в китайской провинции Гуандун на скоростном катере. Им обещали прибыльную, хотя и нелегальную, работу в Камбодже. В международных водах всех пересадили в деревянную лодку, которой правили двое камбоджийцев.

22 сентября у судна нашли неисправность, и сообщники забрали малочисленный экипаж на рыбацкой лодке. Китайцев ставили на неисправном судне, которое стало набирать воду.

Полиция Камбоджи допросила выживших китайцев и по их описанию задержала своих граждан, которые пытались нелегально провести мигрантов в страну.

Ранее у берегов Сирии затонуло судно с мигрантами из Ливана. На судне находились около 150 пассажиров, более 30 человек погибли.

Пномпень, Наталья Рязанова

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