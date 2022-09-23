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Пятница, 23 сентября 2022, 09:22 мск

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У берегов Сирии утонули десятки мигрантов

У берегов Сирии потерпело крушение судно с мигрантами из Ливана. По предварительным данным, погибли более 30 человек. Об этом сообщает Sham FM со ссылкой на администрацию морских портов САР.

ЧП на воде произошло у города Тартус. На судне находилось примерно 150 пассажиров – граждане Сирии, Палестины и Ливана, а также лица с неустановленным гражданством.

Во время спасательной операции были обнаружены 34 погибших, 14 человек удалось спасти. Остальные числятся пропавшими без вести. Береговая охрана и спасатели продолжают обследовать акваторию.

Дамаск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Сирия

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