Украинские диверсанты на джипах прорвались в Запорожскую область, их уже ищут

Украинские диверсанты на двух внедорожниках прорвались через линию боевого соприкосновения в подконтрольную России часть Запорожской области. Об этом сообщил член ВГА Запорожской области Владимир Рогов. На их поиски выдвинулись местные военные.

Диверсанты прорвались в районе Полог и направляются в сторону населенного пункта Розовка. Глава ВГА Запорожской области Владимир Балицкий уточнил, что диверсанты одеты в форму росгвардейцев. «Обстреляли машину. Сейчас они выдвинулись в район Розовки, туда же выдвинулись наши подразделения», – цитирует чиновника РИА «Новости».

Как подчеркнул Рогов, диверсанты «в любом случае будут найдены и нейтрализованы». При этом он добавил, что за информацию, которая приведет к их поимке, администрация Запорожской области выплатит вознаграждение в 500 тыс. рублей.

Напомним, что сегодня, 23 сентября, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины начался пятидневный референдум по вхождению в состав России. Во всех регионах усилены меры безопасности.

Москва, Наталья Петрова

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