На Сахалине произошло землетрясение в 4,7 балла

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на Сахалине в ночь на 26 сентября. Жители близлежащих поселений ощутили толчки силой около трех баллов, сообщило ГУ МЧС по Сахалинской области.

Эпицентр находился на глубине 17 км в 50 км на северо-запад от поселка Тымовское. Жители поселка и села Арги-Парги ощутили подземные толчки.

«Ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – пояснили в ведомстве.

Сотрудники местных органов власти и пожарно-спасательных гарнизонов осмотрели здания, но не нашли повреждений.

По данным сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН, в августе в районе ответственности службы зарегистрировано 224 землетрясения. Из них в Сахалинском регионе случилось 11 коровых землетрясений.

9 сентября у побережья Сахалина произошло землетрясение магнитудой 5,0 с эпицентром в Охотском море.

Тымовское, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»