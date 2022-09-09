российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 9 сентября 2022, 14:57 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

На Сахалине произошло землетрясение

У побережья Сахалина произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщили в местном филиале Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки зарегистрированы около восьми вечера по местному времени. По данным сейсмологов, эпицентр располагался в Охотском море.

«Очаг землетрясения находился на глубине 20 километров», – рассказала РИА «Новости» начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По ее словам, подземные толчки силой до 3 баллов могли ощутить жители Охинского района.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Землетрясение

В Китае число жертв землетрясения выросло до 65 человек / В Китае 21 человек погиб при землетрясении / У берегов Камчатки произошло землетрясение / На Кубани произошло землетрясение / На границе Китая с Казахстаном произошло землетрясение / На Филиппинах два человека стали жертвами землетрясения / Пропавший во время обрушения на шахте горняк найден живым через неделю / Пять человек стали жертвами землетрясения в Иране

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия, Землетрясение,