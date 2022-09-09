На Сахалине произошло землетрясение

У побережья Сахалина произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщили в местном филиале Единой геофизической службы РАН.
Подземные толчки зарегистрированы около восьми вечера по местному времени. По данным сейсмологов, эпицентр располагался в Охотском море.
«Очаг землетрясения находился на глубине 20 километров», – рассказала РИА «Новости» начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
По ее словам, подземные толчки силой до 3 баллов могли ощутить жители Охинского района.
Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube