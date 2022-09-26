СКР возбудил дело по двум статьям против стрелявшего в военкома Усть-Илимска

В отношении жителя города Усть-Илимска Иркутской области, устроившего стрельбу в военкомате и тяжело ранившего военного комиссара, возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

25-летний Руслан Зинин подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статьей 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия).

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. «Подозреваемый допрашивается, выясняются мотивы преступления», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в военкомате Усть-Илимска сегодня днем произошла стрельба. По данным телеграм-каналов, один из мобилизованных шесть раз выстрелил в военкома Александра Елисеева из обреза. Военный комиссар получил тяжелые ранения, за его жизнь борются врачи.

Иркутск, Наталья Петрова

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