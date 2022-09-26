В Иркутской области мобилизованный выстрелил в военкома из обреза

Нападение совершено на военного комиссара города Усть-Илимска Иркутской области. Местный житель, по предварительным данным, один из мобилизованных граждан, выстрелил в военкома в здании военного комиссариата. Злоумышленника задержали. За жизнь военкома сейчас борются врачи.

Паблик «Инцидент Усть-Улимск» опубликовал видео, на котором мужчина стреляет в начальника военкомата Усть-Илимска Александра Елисеева. Очевидцы сообщают, что преступник около 13:00 зашел внутрь здания военного комиссариата, сказал, что «никто не будет воевать», после чего шесть раз выстрелил в военкома, пишет телеграм-канал Mash. По его данным, злоумышленник стрелял из обреза.

По информации Baza, перед тем, как открыть огонь, стрелявший выкрикнул: «Сейчас все поедем домой».

В то же время телеграм-канал «112» сообщает, что в военкома стрелял один из мобилизованных граждан. Елисеев проводил инструктаж призывников, когда один из них выстрелил ему в спину из обреза. Кроме военкома, никто не пострадал.

Нападавший задержан. Им оказался 25-летний безработный местный житель Руслан Зинин.

Военком Александр Елисеев находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщает телеграм-канал «112». Его прооперировали.

Задержанного увезли на допрос. Отмечается, что после предварительных следственных действий злоумышленнику будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Обновлено в 09:35. Власти Иркутской области подтвердили факт стрельбы в военкомате Усть-Илимска. Инцидент прокомментировал губернатор региона Игорь Кобзев.

«Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Стрелка сразу задержали. И он обязательно будет наказан! В голове не укладывается произошедшее. Мне стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы наоборот должны быть едины. Должны бороться не друг с другом, а против реальных угроз», – написал губернатор в своем телеграм-канале. Кобзев пообещал усилить меры безопасности в регионе и призвал сохранять спокойствие.

Иркутск, Наталья Петрова

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