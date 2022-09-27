СКР расследует смертельное ДТП с туристическим автобусом в Приморье

Один человек погиб, восемь попали в больницу в результате ДТП с туристическим автобусом в Хасанском районе Приморья. Следователи возбудили уголовное дело, прокуратура проводит проверку инцидента.

Авария случилась 26 сентября на 71-м км автодороги Раздольное-Хасан. Автомобиль с пожилой парой выехал на встречную полосу и врезался в автобус с туристами. Оба водителя доставлены в больницу, 58 -летняя пассажирка Nissan Datsun умерла на месте ДТП.

В автобусе находились 17 туристов, их медики обследовали на месте. Шестерых отвезли в больницу, в их числе 68-летнеего мужчину с тяжелыми травмами, сообщили в УМВД по Приморскому краю.

Управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Подозреваемым стал 59-летний водитель Nissan Datsun. По данным ГИБДД, он был трезв, просто не справился с управлением. Его погибшая жена не была пристегнута во время поездки.

Краевая прокуратура решила проверить организатора экскурсии, на которую направлялись туристы в Славянку.

«Прокуратура даст оценку законности осуществления экскурсионной деятельности индивидуальным предпринимателем, организовавшим выезд, и соблюдению требований к безопасности предоставляемых услуг», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, пять человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком под Екатеринбургом.

Владивосток, Наталья Рязанова

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