В Находке иномарка насмерть сбила школьницу на тротуаре

Житель Находки насмерть сбил 10-летнюю девочку на тротуаре. За год его трижды штрафовали за нарушение правил дорожного движения, сообщили в УМВД по Приморскому краю.

Авария случилась на улице Нахимовская около 16:24 часов по местному времени 27 сентября. 23-летний водитель Toyota Mark X не справился с управлением и заехал на тротуар. Там попутно иномарке шла школьница, не успевшая увидеть надвигавшийся автомобиль. Машина врезалась в девочку, которая умерла на месте от полученных травм.

Сила удара была такой, что сотрудникам МЧС пришлось доставать водителя из машины с помощью гидравлического инструмента. Он и 22-летний пассажир доставлены в больницу.

По данным ГИБДД, мужчина всего год как сел за руль. И за этот год трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента. После проведения проверки и ряда исследований будет принято решение об основаниях для возбуждения уголовного дела.

Ранее в Челябинской области пьяный водитель насмерть сбил 11-летнюю девочку. Школьница перебегала дорогу в неположенном месте, когда в нее врезался автомобиль.

Находка, Наталья Рязанова

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