Сахалинец заживо сжег собутыльника в машине

Суд на Сахалине приговорил местного жителя к 17,5 года в колонии строго режима за убийство с особой жестокостью. Осужденный заживо сжег собутыльника в машине.

Следствие доказало, что в июле 2021 года два жителя Южно-Сахалинска устроили посиделки во дворе одного из домов. Они распивали спиртное и разговаривали про жизнь, что и привело к ссоре. Один из собутыльников решил не развивать конфликт и ушел спать в свою припаркованную рядом машину.

Второй не захотел так просто отступать и поджег машину со спящим человеком внутри. Мужчина не сумел выбраться и сгорел заживо. Поджигатель стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

«Учитывая личность осужденного, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, судом назначено наказание в виде 17,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», – пояснили в управлении Следственного комитета по Сахалинской области.

Напомним, в Свердловской области парень избил и похитил своего отца, после чего сжег его заживо в багажнике машины. Тело нашли неделю спустя.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

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