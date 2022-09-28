До 10 человек выросло число погибших на Филиппинах при тайфуне Нору

Число жерств тайфуна Нору на Филиппинах увеличилось с восьми до десяти человек. Стихия затронула 157 тыс. жителей государства.

В Нацсовете по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий сказали, что число погибших не окончательное. Судьба еще пяти человек остается неизвестной.

Более 157 тыс. человек оказались затронуты Тайфуном, прокатившемся по стране 25 сентября. Порядка 52,8 тыс. филиппинцев эвакуированы в центры временного размещения. Более 91,1 тыс. человек сами уехали из своих домов после предупреждения о надвигающейся стихии, передает ТАСС.

Власти назвали предварительную сумму ущерба от тайфуна – 23 млн песо или 390,5 тыс. долларов США. Ураганный ветер уничтожил 631 здание, повредил еще 2,4 тыс. домов, 25 дорог и 15 мостов. До сих пор порядка 74 населенных пункта остаются без электроснабжения, в четырех муниципалитетах зарегистрировали перебои со связью.

Ранее на юго-западе Японии 69 человек пострадали от тайфуна Nanmadol. Еще двое погибли.

Манила, Наталья Рязанова

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